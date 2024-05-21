ضبط 4 مقيمين سودانيين في القنفذة لحيازة كميات كبيرة من الحطب والفحم المحلي

ضبطت الشرطة في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة أربعة مقيمين يحملون الجنسية السودانية بتهمة مخالفة الأنظمة البيئية، وذلك بحيازتهم كمية كبيرة من الحطب والفحم المحليين المعدة للتسويق.

وجاءت عملية الضبط في سياق الجهود التي تبذلها السلطات للحد من ظاهرة استغلال الثروات الطبيعية واستخدامها بطرق غير مشروعة، وفي إطار ملاحقة ومحاسبة الأشخاص الضالعين بنشاطات تتعلق ببيع ونقل الحطب المحلي خارج المناطق المسموح بها.

وبتفتيش المتهمين والمركبات الخاصة بهم، عثرت قوات الأمن على ما يقرب من 190 مترا مكعبا من الحطب المحلي المعد للبيع، بالإضافة إلى 4460 مترا مكعبا من مادة الفحم المحلية.

وعلى الفور، اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بحقهم.

ويأتي نشاط هؤلاء الأفراد في إطار حملة واسعة تشنها الحكومة السعودية لمكافحة ممارسات قطع الأشجار واستخدام الحطب والفحم المحليين بطرق غير مشروعة، والتي تنتشر بكثرة في عدة مدن ومحافظات في المملكة.