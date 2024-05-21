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21 مايو 2024

بونو يعتذر عن المشاركة مع المغرب في الأولمبياد

رياضة
بونو يعتذر عن المشاركة مع المغرب في الأولمبياد

كشفت بعض التقارير عن اعتذار المغربي ياسين بونو حارس مرمي منتخب المغرب والهلال عن المشاركة في أوليمبياد باريس 2024 رفقة المنتخب الاولمبي المغربي.

وقالت صحيفة sport 360  المغربية، أن بونو يرفض أن يكون سببا في حرمان حارس المنتخب الأولمبي علاء بلعروش المحترف في ستراسبورج الفرنسي من فرصة المشاركة في الاوليمبياد بعد مساهمته مع المنتخب الاولمبي في التأهل للبطولة.

وأضافت الصحيفة ان بونو يرفض تكرار ما حدث معه وقت ان كان حارسا للمنتخب الاولمبي بعدما حرمه المدرب الهولندي الراحل بيم فيربيك، من تمثل المغرب في الاوليمبياد وفضل عليه محمد أمسيف، في الوقت الذي لعب بونو دورا كبيرا في التأهل إلى الأولمبياد.

وقالت الصحيفة إن طارق السكتيوي، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة  يتجه  إلى تحديد ثلاثة لاعبين يفوق عمرهم 23 سنة، واستبعاد بونو من اللائحة النهائية، المنتظر أن تضم 18 لاعبا فقط، ومن الممكن ان يكون يوسف النصيري مهاجم اشبيلية بديلا لبونو في المنتخب الاوليمبي المغربي.

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