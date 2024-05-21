نجم مانشستر سيتي على أبواب دوري روشن

أصبح البرازيلى إيدرسون، حارس مانشستر سيتى الإنجليزى، قريبا من مغادرة صفوف السيتيزنز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب الصحفى الشهير المتخصص فى اخبار الانتقالات فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمى على منصة التواصل الاجتماعى “إكس”: “يمكن أن يغادر إيدرسون مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية في حالة وجود عرض جيد، فهذا احتمال كبير”.

وأضاف الصحفي الموثوق “هناك بالفعل اهتمام من أندية الدوري السعودي للمحترفين حيث يفكر إيدرسون في الاحتمالات في نهاية الموسم. سيكون الأمر متروكًا للاعب”.

وتوج إيدرسون مؤخرا بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي للمرة الرابعة على التوالى والسابعة فى مسيرته بقميص الفريق الإنجليزى.