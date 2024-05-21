كتيبات رقمية متعددة اللغات و200 مرشد ديني لتلبية احتياجات حجاج بيت الله الحرام

ضمن استعداداتها لموسم الحج لهذا العام 1445هـ، عملت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تعزيز إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية بما يزيد عن 200 معلم ومرشد ومجيب بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمات الإرشادية والتوجيهية لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في تسهيل أداء مناسك الحج وزيادة الوعي الديني لدى الحجاج والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بالقضايا الشرعية والشعائر الدينية.

ولتحقيق ذلك، قامت الرئاسة بالتوسع في مواقع ونطاق إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية لتغطية مختلف المنافذ والمواقع التي تكثر فيها تجمعات الحجاج وتقديم الإرشادات والخدمات اللازمة لهم بكل احترافية وكفاءة.

كما تم تفعيل دور الوسائل والتقنيات الحديثة كالرقمنة ووسائل الاتصالات الحديثة والتطبيقات الذكية لإيصال الرسالة المعتدلة للحرمين الشريفين إلى أكبر شريحة ممكنة من ضيوف الرحمن بمختلف لغاتهم وأماكن تواجدهم.

وتمكنت إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية من توفير حزم متنوعة من الخدمات التوجيهية والإرشادية التي تهدف إلى إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج وتوعية وتعليم وتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بطمأنينة ويسرو.

ولتحقيق ذلك، تم توزيع كتيبات توعوية وإرشادية على الحجاج بلغات مختلفة ليتمكن الجميع من أدائها وفقا للأحكام الشرعية الصحيحة والمستندة على الكتاب والسنة.