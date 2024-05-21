كتيبات رقمية متعددة اللغات و200 مرشد ديني لتلبية احتياجات حجاج بيت الله الحرام

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

21 مايو 2024

كتيبات رقمية متعددة اللغات و200 مرشد ديني لتلبية احتياجات حجاج بيت الله الحرام

محليات
كتيبات رقمية متعددة اللغات و200 مرشد ديني لتلبية احتياجات حجاج بيت الله الحرام

ضمن استعداداتها لموسم الحج لهذا العام 1445هـ، عملت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تعزيز إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية بما يزيد عن 200 معلم ومرشد ومجيب بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمات الإرشادية والتوجيهية لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في تسهيل أداء مناسك الحج وزيادة الوعي الديني لدى الحجاج والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بالقضايا الشرعية والشعائر الدينية.

ولتحقيق ذلك، قامت الرئاسة بالتوسع في مواقع ونطاق إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية لتغطية مختلف المنافذ والمواقع التي تكثر فيها تجمعات الحجاج وتقديم الإرشادات والخدمات اللازمة لهم بكل احترافية وكفاءة.

كما تم تفعيل دور الوسائل والتقنيات الحديثة كالرقمنة ووسائل الاتصالات الحديثة والتطبيقات الذكية لإيصال الرسالة المعتدلة للحرمين الشريفين إلى أكبر شريحة ممكنة من ضيوف الرحمن بمختلف لغاتهم وأماكن تواجدهم.

وتمكنت إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية من توفير حزم متنوعة من الخدمات التوجيهية والإرشادية التي تهدف إلى إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج وتوعية وتعليم وتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بطمأنينة ويسرو.

ولتحقيق ذلك، تم توزيع كتيبات توعوية وإرشادية على الحجاج بلغات مختلفة ليتمكن الجميع من أدائها وفقا للأحكام الشرعية الصحيحة والمستندة على الكتاب والسنة.

Restaurant

إخترنا لك

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

مقهى
مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم
جميع حقوق النشر محفوظة لمنصة الوئام - ٢٠٢٤
تابعنا: