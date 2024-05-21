بيريز يجتمع مع رئيس فرنسا بسبب الأولمبياد

كشفت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، من المقرر أن يعقد جلسة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أجل بحث مشاركة اللاعبين الفرنسيين في أولمبياد باريس 2024، خلال الصيف الحالي.

ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وصل إلى فرنسا رفقة إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية، حيث من المتوقع أن يتناول الغداء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقابلة المنتظرة بين الرئيس الفرنسي، ورئيس ريال مدريد، سيكون محور المناقشة في هذه المقابلة، ستكون حول مشاركة بعض اللاعبين في أولمبياد باريس.