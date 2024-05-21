أمانة جازان تفتح باب التقديم لعدد من الوظائف الإدارية بنظام التعاقد

أعلنت أمانة منطقة جازان، عن فتح باب القبول للتقديم على وظائف إدارية متاحة بنظام التعاقد على سلم موظفي القطاع الحكومي.

وتشمل الوظائف المتاحة مجموعة متنوعة من المناصب الإدارية الهامة، تشمل المدير العام لإدارة تنمية الموارد البشرية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة والمخاطر والامتثال ومكتب إدارة المشاريع وغيرها.

وبحسب الإعلان الصادر عن الأمانة، فإن هذه الوظائف مخصصة للخبراء أصحاب المهارات والكفاءات العالية، وسيتم شغلها عن طريق التعاقد المؤقت لفترة محددة قابلة للتمديد.

ودعت الأمانة المهتمين والراغبين في التقدم لهذه الوظائف الاطلاع على المزيد من التفاصيل والشروط المطلوبة لكل وظيفة من خلال زيارة موقع الأمانة الإلكتروني على الرابط https://www.jazan.sa/ar/Pages/LiatsCareers.aspx