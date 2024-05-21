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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 9 - 11
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    معرض الميـاه العالمي

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  • 24 - 26
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    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

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  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

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فريق التحرير

21 مايو 2024

للتوعية بأخطار الاحتيال الإلكتروني.. البريد السعودي يطلق حملة “تأكد قبل تسدد”

محليات
للتوعية بأخطار الاحتيال الإلكتروني.. البريد السعودي يطلق حملة “تأكد قبل تسدد”

أطلقت مؤسسة البريد السعودي حملة توعوية واسعة النطاق تحت عنوان “تأكد قبل تسدد”، وذلك لتحذير الأفراد من مخاطر مشاركة البيانات الشخصية والحساسة مع مصادر مجهولة وموثوقة.

وتهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين في المملكة حول أساليب الاحتيال المختلفة التي يستخدمها المحتالون لسرقة المعلومات الشخصية والمالية.

وتشمل الحملة العديد من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك نشر المواد التعليمية والإعلانات التحذيرية عبر المنصات الإعلامية المختلفة، إضافة إلى إقامة شراكات مع جهات حكومية ومنظمات مجتمعية لتعزيز وصول رسائل الحملة إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.

وتنصح الحملة مستخدمي الخدمات البريدية الإلكترونية ومواقع التسوق عبر الإنترنت بالتحلي بالحذر والتحقق من مدى موثوقية المواقع والروابط قبل إجراء أية معاملات إلكترونية، وعدم الانجرار وراء الإعلانات المضللة والعروض الوهمية ورسائل التصيد الإلكترونية التي تطلب معلومات حساسة وبيانات الدخول وكلمات المرور.

ويمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول الحملة وأساليب الاحتيال الوقائي الاطلاع على عن طريق البريد الإلكتروني  [email protected]  ومنصات التواصل الاجتماعي المخصصة للحملة، والتي تتيح إمكانية الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة أو مشاركة تجارب شخصية متعلقة بالاحتيال.

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