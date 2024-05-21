ما هي أفضل 20 مدينة ناشئة حول العالم؟

استعرض موقع ” visual capitalist” الكندي أفضل المدن التي تضم الشركات الناشئة حول العالم.

ورغم أن المدن الناشئة الرائدة حول العالم ترتكز في أمريكا، إلا أن هناك العديد من الدول التي بدأت تزاحمها في ذلك التصنيف، مثل الصين واليابان.

وقال الموقع الكندي إنه اعتمد في تصنيفه لأفضل المدن الناشئة عالميًا على حجم ونضج نظامها البيئي للشركات الناشئة على مدى ست سنوات، حتى الربع الثاني من عام 2023.

وتابع: “من بين المدخلات التي تم تحليلها واستخدامها لحساب النتيجة الإجمالية للتنمية هو نشاط جمع الأموال، وصفقات رأس المال الاستثماري، وقيمة التخارج”.

1- سان فرانسيسكو

2- نيويورك

3- بكين

4- شنغهاي

5- لوس أنجلوس

6- بوسطن

7- لندن

8- شنجن

9- سيول

10- طوكيو

11- هانغتشو

12- واشنطن

13- سياتيل

14- سنغافورة

15- سان دييجو

16- أوستين

17- غوانجو

18- تل أبيب

19- دنفر

20- برلين