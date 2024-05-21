وزير الصناعة: قاعدة صناعية قوية تضم أكثر من 1500 مصنع أغذية باستثمارات 88 مليار ريال اقتصاد

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، على الدور المحوري الذي تلعبه الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، مؤكداً أنها ليست مجرد قطاع إنتاجي، بل ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة الشاملة لضمان توفير الغذاء.

جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح معرض “سعودي فود شو” في الرياض، حيث أشار إلى أن المملكة تعمل على تطوير استراتيجية شاملة للأمن الغذائي، تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات المملكة من السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، سواء في الأوقات العادية أو في حالات الطوارئ. هذه الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، وتستند إلى عدة محاور رئيسية، بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وإستراتيجية التوطين، والصادرات.

وأوضح الخريف أن المملكة قد حققت بالفعل نتائج ملموسة في مجال الأمن الغذائي، حيث نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية الأساسية، مثل منتجات الألبان التي وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي فيها إلى 100٪، والأسماك بنسبة 52٪، والدواجن بنسبة 68٪. يعود هذا النجاح إلى وجود قاعدة صناعية قوية في المملكة، تضم أكثر من 1500 مصنع للأغذية باستثمارات تتجاوز 88 مليار ريال.

وفي إشارة إلى الدور المتنامي للمملكة في تجارة الأغذية العالمية، أوضح الوزير أن صادرات المملكة من الأغذية بلغت قرابة 20 مليار ريال في عام 2023. ولفت إلى الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة لهذا القطاع، حيث قدم صندوق التنمية الصناعية السعودي 23 قرضًا للمصانع الغذائية بقيمة 700 مليون ريال، في حين قدم بنك التصدير والاستيراد السعودي أكثر من 3 مليارات ريال لدعم صادرات الأغذية خلال العام نفسه.

وأكد الخريف على التزام الوزارة بالعمل مع شركائها لتحسين البنية التحتية الصناعية وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية. كما تهدف الوزارة إلى تقديم الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، بالإضافة إلى دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة وزيادة القدرات الإنتاجية في قطاعات اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.