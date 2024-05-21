محلل سياسي لـ”الوئام”: وفاة إبراهيم رئيسي ستحدث هزة داخلية في إيران

الوئام – خاص

تطورات متسارعة شهدتها إيران خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن وفاة إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني ووزير خارجيته أمير حسين عبداللهيان وأفراد طاقم الطائرة المنكوبة بالكامل.

وأعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، عقب وفاة “رئيسي” بساعات قليلة، أن نائب الرئيس محمد مخبر سيتولى مهام الرئيس وفقاً للمادة 131 من الدستور.

آلية واضحة

وقال الباحث المختص في الشؤون الدولية، محمد عبادي، إن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لن تتسبب في صراع داخلي في إيران لأن النظام في إيران لديه هرمية سواء في الدستور أو المؤسسات الحاكمة في البلاد وفيما يتعلق بالدستور هذه آلية سهلة وواضحة طرحها الدستور الإيراني في المادة 131 على أن يمر نائب الرئيس الإيراني بمباركة المرشد الإيراني وخلال 50 يوما تتشكل لجنة مكونة من نائب الرئيس ورئيس السلطة القضائية ورئيس البرلمان لإجراء انتخابات رئاسية.

وأضاف “عبادي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن وفاة إبراهيم رئيسي، ستحدث هزة داخلية في إيران، رغم أن هناك حالة من التوافق والتناغم بين مؤسسات الدولة في إيران.

توفير بديل

وتابع الباحث السياسي: ” النظام سارع في توفير بديل يكون عليه إجماع بمثل هذه النقطة وأعتقد أن المرشد الإيراني هو الحاكم الأعلى للبلاد ولا تتوقف أبدا الأمور على ذهاب رئيس أو وفاته لأن المرشد بيده كل السلطات وأيضاً مؤثر في الدولة والدستور لذلك أتوقع أن تتجاوز إيران صدمتها وستكون أمام الاختيار الصعب بسبب الإهمال الذي أدى إلى تحطم طائرة الرئيس”.