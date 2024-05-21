البيئة تنفي صحة خطر اللحوم في فترة التحريم.. وتؤكد سلامة الذبائح بالرقابة المشددة

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدم صحة المعلومات المتداولة حول تأثير تناول اللحوم في فترة التحريم على صحة الإنسان، وخاصة ما يتعلق بأمراض الكبد والكلى وارتباطها بالأورام السرطانية.

وأوضحت الوزارة أن فترة التحريم تختلف باختلاف نوع الدواء البيطري وطريقة إعطائه، وأن بعض المضادات الحيوية قد تنتهي مع الطهي المعتدل.

وأشارت الوزارة إلى أن التحليل العلمي للأدوية البيطرية يعتمد على تصنيفها إلى: لقاحات، مضادات للأمراض الفيروسية، وأدوية لعلاج الالتهابات الخارجية. لكل فئة من هذه الأدوية فترة تحريم محددة وفقًا للمعايير العالمية والمحلية.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنها تقوم بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بالإشراف على أكثر من 380 مسلخًا في المملكة، حيث يتم فحص أكثر من 22 ألف ذبيحة يوميًا للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض أو آثار الحقن البيطرية.

وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين على ذبح حيواناتهم في المسالخ الرسمية التي تخضع لإشرافها وإشراف “وقاء”، كما تقوم بالرقابة على استخدام المستحضرات البيطرية في مجالات صحة الحيوان، وتنفيذ جولات رقابية على منافذ بيعها للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة وإيضاح فترة التحريم للمستهلكين.

وأكدت الوزارة أن الجهات الرقابية في المملكة تقوم بفسح الأدوية البيطرية بمعايير عالية جدًا، كما تقوم الوزارة بالرقابة الميدانية على الصيدليات البيطرية للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات اللازمة، وتقديم تفاصيل دقيقة للمستهلكين حول الأدوية البيطرية، بما في ذلك فترة التحريم والجرعة وطريقة الإعطاء، لرفع الوعي لدى المربين والمستهلكين على حد سواء.