بعد واقعة طائرة سنغافورة.. كيف تنقذ نفسك من حوادث المطبات الهوائية؟

لقي شخص مصرعه وأصيب 30 آخرين، اليوم الثلاثاء، بفعل مطبات هوائية عنيفة تعرضت لها رحلة الخطوط الجوية السنغافورية المتجهة من لندن إلى سنغافورة.

أظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي لحظات عصيبة عاشها ركاب الطائرة، بوينغ 777-300 إي آر، أثناء تعرضها لمطبات هوائية شديدة أثناء تحليقها فوق خليج البنغال، ما اضطرها للهبوط اضطراريًا في العاصمة التايلاندية بانكوك.

Few More Visuals from the incident, where one fatality and several injuries confirmed, following severe turbulence on board Singapore Airlines Boeing 777-312(ER) aircraft (9V-SWM), that operated SQ321 from LHR to SIN, ending up diverted to Bangkok #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/zixHo3SyrB

