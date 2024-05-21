بعد واقعة طائرة سنغافورة.. كيف تنقذ نفسك من حوادث المطبات الهوائية؟

لقي شخص مصرعه وأصيب 30 آخرين، اليوم الثلاثاء، بفعل مطبات هوائية عنيفة تعرضت لها رحلة الخطوط الجوية السنغافورية المتجهة من لندن إلى سنغافورة.

أظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي لحظات عصيبة عاشها ركاب الطائرة، بوينغ 777-300 إي آر، أثناء تعرضها لمطبات هوائية شديدة أثناء تحليقها فوق خليج البنغال، ما اضطرها للهبوط اضطراريًا في العاصمة التايلاندية بانكوك.

Few More Visuals from the incident, where one fatality and several injuries confirmed, following severe turbulence on board Singapore Airlines Boeing 777-312(ER) aircraft (9V-SWM), that operated SQ321 from LHR to SIN, ending up diverted to Bangkok #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/zixHo3SyrB — Rudra 🔱 (@invincible39) May 21, 2024

وأكدت الشركة المشغلة للرحلة، في بيان على “فيسبوك”، أن الطائرة كانت تقل 211 راكبًا و18 من أفراد الطاقم. وذكرت وكالة “رويترز” أن 30 شخصًا تعرضوا لإصابات. وقالت شركة بوينغ الأميركية إنها على اتصال مع الخطوط الجوية السنغافورية بشأن الرحلة رقم “إس كيو 321″، وأعربت عن استعدادها لتقديم الدعم.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة لقطات للطائرة أثناء تعرضها للمطبات الهوائية وأخرى بعد الهبوط الاضطراري، حيث ظهرت أسقف الطائرة محطمة جزئيًا وإصابة إحدى المضيفات بالدماء على وجهها.

Not good scenes from Singapore Airlines flight SQ321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok s Suvarnabhumi Airport due to severe turbulence.Many people were injured ⁦@SingaporeAir⁩ #SQ321 #sq321 pic.twitter.com/mLnWazLkvE — ClassicMonk (@aaravj2406) May 21, 2024

ونقلت “رويترز” عن راكب ماليزي يُدعى زافران أزمير، كان على متن الطائرة أنه شعر بعدم الارتياح حين بدأت الطائرة في الاهتزاز بعنف. وأكد ربط حزام الأمان، لكنه أشار إلى أن العديد من الركاب الآخرين لم يفعلوا ذلك. وقال لـ”رويترز” إن الطائرة انخفضت بشكل مفاجئ مما أدى إلى ارتطام الركاب غير المربوطين بأحزمة الأمان بسقف الطائرة وكبائن الأمتعة العلوية، وسقط الناس على الأرض، وتطايرت الهواتف والأحذية.

وأبلغ القبطان الركاب بضرورة الهبوط الاضطراري في بانكوك. وعند وصول الطائرة إلى المدرج، جاء الممرضون وعمال الإنقاذ لفحص المصابين. وذكر “أزمير” أن إخلاء الطائرة استغرق 90 دقيقة، مشيرًا إلى أنه رأى ما لا يقل عن 8 أشخاص يُحملون على نقالات من مخارج الطوارئ.

المطبات الهوائية.. ما هي ولماذا تحدث؟

المطبات الهوائية هي اضطرابات في حركة الطيران لها أربعة مستويات: خفيفة، معتدلة، شديدة، وشديدة جدًا.

في حالات الاضطراب الخفيف والمعتدل، قد يشعر الركاب بالضغط على أحزمة الأمان، وتتحرك العناصر غير المؤمنة في المقصورة. لكن في الحالات الشديدة، قد يُلقى الركاب حول المقصورة، ما يؤدي إلى إصابات خطيرة أو حتى الوفاة كما حدث في حادث رحلة الخطوط الجوية السنغافورية.

ولكن لماذا تحدث المطبات الهوائية؟ يجيب على هذا بول ويليامز، أستاذ علوم الغلاف الجوي في جامعة ريدينغ في المملكة المتحدة، والذي يوضح أن الاضطراب (المطب الهوائي) يحدث بسبب العواصف، الجبال، والتيارات الهوائية القوية، المعروفة بالتيارات النفاثة، والتي تُعرف بـ”اضطراب الهواء الصافي”، نتيجة اختلاف درجات الحرارة بين الكتل الهوائية المختلفة، ويصعب تجنبها لأنها لا تظهر على رادار الطقس بالطائرة.

ما تقوله الدراسات عن حوادث المطبات الهوائية

وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية، بين عامي 2009 و2021، أصيب 30 راكبًا و116 من أفراد أطقم الطيران بجروح خطيرة بفعل الاضطرابات العنيفة. ومع أن شركات الطيران تنقل حاليًا حوالي 4 مليارات مسافر سنويًا، فإن هذه الحوادث تظل نادرة.

وتشير الدراسات، كما تنقل شبكة “سي إن إن“، إلى أن اضطرابات الطيران زادت بسبب تغير المناخ. وأظهرت دراسة أجرتها جامعة ريدينغ في يونيو 2023 أن مدة الاضطرابات الشديدة زادت بنسبة 55% فوق شمال الأطلسي بين عامي 1979 و2020. ويعتقد الباحثون أن الاضطرابات الشديدة قد تتضاعف في العقود القادمة، مما يزيد من وقت تشغيل علامة حزام الأمان أثناء الرحلات.

توصية بارتداء حزام الأمان طوال الرحلة

وأوصى تقرير صادر عن المجلس الأمريكي الوطني لسلامة النقل في 2021 بضرورة ارتداء حزام الأمان طوال الرحلة لضمان السلامة، حيث أن معظم المصابين في حوادث الاضطراب لم يرتدوا أحزمة الأمان في ذلك الوقت.

وبالإضافة إلى إصابات الركاب، قد يؤدي الاضطراب الشديد إلى أضرار هيكلية للطائرات. بينما تُعرف بعض المسارات الجوية بكونها أكثر عرضة للاضطراب، مثل الرحلة من سانتياغو في تشيلي إلى بوليفيا، والطريق من ألماتي في كازاخستان إلى بيشكيك في قيرغيزستان.

كيف تنقذ نفسك من حوادث المطبات الهوائية؟

وفق مدرسة شيفيلد للملاحة الجوية، فإن المطبات الهوائية مسؤولة عن 1/3 من جميع حوادث الطائرات المرتبطة بالطقس. وفي حين أن الاضطراب الشديد قد يكون من الصعب إدارته، إلا أنه نادرًا ما يكون خطيرًا جدًا، بينما ينجح الطيارون المدربون جيدًا في التعامل مع هذه المواقف.

ولكن إذا تصادف وتعرضت الطائرة التي تقلك لاضطرابات الهواء العنيفة، فإن عددًا من الإجراءات يضمن لك سلامتك، ومنها:

– حجز مقعد بالقرب من مركز الطائرة.

– تخزين أمتعتك بشكل جيد.

– استخدم الحمام قبل الإقلاع.

– التأكد من ربط حزام الأمان وبشكل مريح.

– الحفاظ على الهدوء أثناء نوبات اضطراب الطائرة.