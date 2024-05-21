نائب وزير الخارجية يعزي في وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه بسفارة إيران

نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، قدّم معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالرياض، واجب العزاء والمواساة في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعالي وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهم.

وكان في استقبال معاليه بمقر السفارة، سفير الجمهورية الإيرانية الإسلامية لدى المملكة السيد علي رضا عنايتي، حيث قدم معاليه واجب العزاء لهُ ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق.

كما قدم واجب العزاء إلى جانبه وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري.