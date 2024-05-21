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فريق التحرير

21 مايو 2024

الفائز بفضية “آيتكس” لـ “الوئام”: حصلت على دعم لامحدود.. ووالده: هذه ثمار رؤية ولي العهد

محليات
الفائز بفضية “آيتكس” لـ “الوئام”: حصلت على دعم لامحدود.. ووالده: هذه ثمار رؤية ولي العهد

عبد العزيز ابراهيم – حفر الباطن

استقبلت جامعة حفر الباطن بالأمس الطالب في كلية العلوم الطبية التطبيقية تركي بن عبدالله العنزي الذي حقق الميدالية “الفضية” في المعرض الدولي للابتكار والاختراع والتكنولوجيا (آيتكس) 2024 بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك خلال الفترة من 14 – 18 مايو 2024 بمشاركة أكثر من 700 ابتكار من مختلف دول العالم في مجالات متنوعة.

وعبّر الطالب تركي عبدالله العنزي عن سعادته بتحقيق هذه الجائزة المرموقة، حيث ابتكر نظاما لتنبيه الممرضين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال في تصريح لـ”الوئام”: “أنا من الخريجين الذين حصلوا على دعم لا محدود ومثلت أبناء المنطقة الشرقية خير مثال، وأهدي هذه الميدالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأتمنى له الشفاء”.

وتابع: “كما أهدي الجائزة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وقررت تسمية هذا المشروع باسم MBS Systems for Health، تيمنا باسم ولي العهد، وأهديه لجميع أبناء المملكة”.

ووجه الشكر لجامعة حفر البطن ولكل مسؤوليها على دعمهم غير المحدود له ولمشروعه.

من جانبه قال والد الطالب: “شعوري كأب لا يوصف.. تركي رفع علم السعودية عاليا، وأقول إن مشروعه ثمرة من ثمار رؤية ولي العهد 2030 التي تهتم بالإنسان فوق كل شيء”.

ويُعد معرض «آيتكس» من أكبر المسابقات العلمية باعتباره منصة دولية للاختراعات والابتكارات.

وتمثلت مشاركة العنزي بابتكار نوعي لسوار مرتبط بتطبيق بالنظام الصحي يذكر الممرضين بموعد صرف وإعطاء الأدوية وتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمرضى وفق الخطة التمريضية العلاجية.

وتأتي مشاركة الطالب في إطار حرص جامعة حفر الباطن على دعم طلابها الموهوبين والمبدعين، وتحفيزهم وتشجيعهم وصولًا إلى مشاركتهم وتمثيلهم للمملكة في المحافل الدولية.

العنزي تقدم بالشكر لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد بن باني الحربي، وجميع منسوبي الجامعة مثمنًا ما قدموه من دعم وما حظي به من اهتمام طيلة فترة سير المسابقة.

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