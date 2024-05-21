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21 مايو 2024

معرض “عطور الشرق” يفتح أبوابه للزوار في المتحف الوطني السعودي

محليات
معرض “عطور الشرق” يفتح أبوابه للزوار في المتحف الوطني السعودي

افتتح المتحف الوطني السعودي، اليوم الثلاثاء، معرض “عطور الشرق”، الذي يقام بالشراكة مع معهد العالم العربي في باريس، وتستضيفه الرياض في أوّل محطّةٍ دولية له، بحضور عدد من مسؤولي معهد العالم العربي في باريس، وعدد من الفنانين المشاركين في المعرض من المملكة والعالم العربي وفرنسا، وتحت رعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.

تاريخ العلاقة الوثيقة بين العالم العربي والعطور

يقدّم المعرض رحلة غامرة لاستكشاف تاريخ العلاقة الوثيقة بين العالم العربي والعطور، مسلّطاً الضوء على روائح الشرق المميّزة وعلى التقاليد العربية التي منحت العطر دوره الاجتماعي.

ويركز على الأهمية الثقافية والتاريخية للعطور في العالم العربي؛ فمن أرض الجزيرة العربية التي كانت تستقبل المواد العطرية الثمينة وترسلها إلى مجتمعات العالم القديم، انطلق تاريخ العطور، وانطلقت معه ثقافة الشغف بالعطور إلى جميع أنحاء العالم العربي، فأصبحت الجزيرة العربية مهداً لحضارة العطور وأُغدقت على البشر الطُيُوب ليتذوّقوا جمالية الحياة، حتى شاع استخدامها في الحياة اليومية للإنسان وأصبحت دلالةً على الألفة والاحترام والسخاء.

كما يحتضن المعرض مجموعة فنية فريدة من أكثر من 200 قطعة أثرية وعمل فني معاصر تروي بمجملها تاريخ هذه العلاقة الوثيقة والأزلية بين العالم العربي والعطور.

3 أقسام تقدّم للزوّار فرصةً للتجوّل في فضاءات متنوعة

وينقسم المعرض إلى 3 أقسام تقدّم للزوّار فرصةً للتجوّل في فضاءات متنوعة: يستكشف القسم الأول بعنوان “الطبيعة السامية والسخية” تاريخ العطور منذ لحظة اكتشاف المواد الخام التي تُصنع منها، من زهور وأعشاب وتوابل وراتنجات طبيعية فوّاحة، مسلّطاً الضوء على المكونّات التي تميّزت بها الجزيرة العربية – مثل اللِّبان والعنبر والمُرّ – التي تدخل بشكل رئيس في تركيب العطور.

أمّا القسم الثاني بعنوان “روائح المدينة”، فيأخذ الزائر في رحلة في مختلف أحياء المدينة، لاكتشاف دور العطور في الأماكن العامة وفي المجتمع، حيث يشكّل العطر في الثقافة العربية تجربة جماعية، إذ يُعدّ واقعاً مهماً حاضراً في دائرة الأصدقاء والعائلة والأحبة.

وأخيراً، في القسم الثالث بعنوان “ضيافة عطِرَة”، ويسلّط الضوء على التقاليد والعادات الاجتماعية المرتبطة بالعطور في العالم العربي والحضارة الإسلامية، مثل التطيّب والتبخير وتعطير الضيوف للترحيب بهم.

تجربة غامرة للزوار

وحرصًا على تقديم تجربة غامرة للزوار، صُمّم مسار المعرض بشكل يراعي التوازن عند التقاء حاستَي الشمّ والبصر، حيث تطلق الأجهزة المبتكرة عطوراً تأخذ الزائر للانغماس في عالم من الروائح التي صنعها مصمّم العطور العالمي كريستوفر شيلدريك خصيصاً للمعرض.

وتأتي إقامة المعرض ضمن جهود المتحف الوطني السعودي للاحتفاء بالتراث الثقافي السعودي وثراء الحضارة العربية والإسلامية، من خلال تقديم تجربة تثقيفية وتعليمية للجمهور، حيث يصاحب المعرض مجموعة ورش عمل وندوات تسلّط الضوء على مكونّات العطور المختلفة، وتستكشف عملية صناعة العطور وتصميم عبواتها المختلفة.

ويستمرّ المعرض في استقبال الزوار حتى 14 سبتمبر 2024، ويمكن للراغبين الحصول على تذاكر الدخول من خلال منصة اكتشف الثقافة.

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