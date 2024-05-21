يطابق المعايير العالمية.. “علّام” أفضل نموذج توليدي باللغة العربية

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، اليوم الثلاثاء، عن إدراج نموذج “علّام” ضمن منصة Watsonx لشركة IBM؛ كأحد أفضل النماذج التوليدية باللغة العربية عالميًا، وذلك خلال مؤتمر IBM Think 2024 في بوسطن، والذي يستمر ثلاثة أيام.

معايير اختيار “علّام”

تم اختيار نموذج “علّام” التوليدي للغة العربية في مرحلته التجريبية، بعد مطابقته للمعايير العالمية في الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يعكس المستوى المتقدم للنموذج في توليد المحتوى العربي في مجالات متعددة مثل التقنية والثقافة والأدب والعلم والعلوم الإنسانية الأخرى.

وأكدت “سدايا” أن هذا الإدراج يُبرز قدرات “علّام” التقنية ويعزز مكانته بين أفضل النماذج اللغوية العربية عالميًا.

خضع نموذج “علّام” لاختبارات صارمة ومعايير دقيقة في تجهيزه التقني والتدريبي، مما أهله للمنافسة مع النماذج التوليدية الأخرى. وأُتيحت نسخته التجريبية في منصة Watsonx لشركة IBM لإخضاعها لمزيد من عمليات التقييم الاحترافية والتسريع في إطلاق قدراته الكاملة بهدف الوصول لنموذج احترافي يتمتع بتنافسية عالية.

“سدايا”.. خطى تقنية على مسار الرؤية

تتوافق جهود “سدايا” مع مساعي المملكة العربية السعودية لتعزيز اللغة العربية إقليمياً وعالمياً، من خلال إثراء المحتوى العربي وزيادة التنوع الثقافي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية المتاحة عالميًا. وتنسجم هذه الجهود مع أهداف رؤية السعودية 2030، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم السعودية كمركز تقني عالمي للتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

إمكانات “علّام”

يُعد نموذج “علّام” أول نموذج وطني يستجيب لاستفسارات المستفيدين باللغة العربية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث دُرب على مجموعة بيانات كبيرة بالعربية والإنجليزية، ويمكن للمستخدمين كتابة النصوص أو تسجيل الاستفسارات صوتيًا ليتم معالجتها والإجابة عنها حسب رغبة المستخدم.

جاء نموذج “علّام” ضمن مشروعات تقنية بين “سدايا” وشركة IBM لتعزيز برامج التدريب والبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، وتقديم مبادرات محلية وعربية وإقليمية في تطوير النماذج اللغوية الكبيرة والرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة.

وفي السياق، أشاد نائب الرئيس الإقليمي لشركة IBM السعودية، أيمن الراشد، بالتعاون مع “سدايا”، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز اللغة العربية في الذكاء الاصطناعي التوليدي ويضمن استفادة القطاعين العام والخاص من نشر نماذج اللغة العربية، مما يعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات السوق.

حضر المؤتمر عدد من كبار المسؤولين في “سدايا” وشركة IBM وخبراء الذكاء الاصطناعي والتقنيين ورؤساء الشركات وصناع السياسات التقنية والاقتصادية من أنحاء العالم.