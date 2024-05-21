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فريق التحرير

21 مايو 2024

“الغطاء النباتي”: إنتاج 246 خريطة مكانية توضح اتجاهات التصحر وحالة تدهور الأراضي في السعودية

محليات
“الغطاء النباتي”: إنتاج 246 خريطة مكانية توضح اتجاهات التصحر وحالة تدهور الأراضي في السعودية

كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تقييم حالة التصحر وتدهور الأراضي بإنتاج 246 خريطة مكانية توضح اتجاهات التصحر وحالة تدهور الأراضي في كافة مناطق السعودية.

وأجرت فرق المركز خلال المرحلة الأولى من المشروع المسوحات الميدانية ودراسات وبحوث لتقييم حالة التصحر وتدهور الأراضي وتحديد آلية مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي وحماية المعرض منها لخطر التصحر، إضافة إلى وضع الخطط المستقبلية الخاصة بالتعامل معها وحمايتها وتحسين خصائصها الفيزيائية والحيوية.

واعتمد العمل في المشروع على الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والمسح الميداني، ويشمل أخذ عينات للتربة وإجراء التحاليل اللازمة ودراسة النباتات المتواجدة بمواقع الدراسة، ومن ثم تحليل البيانات المتوفرة والصور الفضائية وإعداد خرائط مكانية لها توضح المواقع المتدهورة وغير المتدهورة وحالة الأراضي المتدهورة، والثابتة، والمحسنة، وإعداد الخطط المناسبة لها.

كما أعلن المركز عن انطلاق المرحلة الثانية من المشروع بداية من منطقة الرياض، حيث سيتم خلالها تحديد النقاط الساخنة وتصنيف حالات ومسببات التصحر وتدهور الأراضي، وتنفيذ المزيد من المسوحات الميدانية لدراسة المواقع المتدهورة وغير المتدهورة.

ويهدف مشروع تقييم حالة التصحر وتدهور الأراضي؛ إلى رصد وتصنيف حالات ومسببات التصحر وتدهور الأراضي في السعودية، ووضع أفضل الخطط وتطوير آليات مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي، إضافة إلى تطوير حوكمة تنفيذ الآليات والتدابير المعدة من قبل فريق المشروع.

يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، إضافة إلى الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، والتصدي للسلوكيات الخاطئة والضارة به، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها؛ لتحقيق التنمية المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

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