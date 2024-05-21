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    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
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    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 9 - 11
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  • 24 - 26
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    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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    سبتمبر - سبتمبر

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

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    أكتوبر - أكتوبر

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فريق التحرير

21 مايو 2024

قرار جديد من كروس قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

رياضة
قرار جديد من كروس قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الاسباني، حاول إقناع الألماني توني كروس نجم وسط الفريق، بعدم اعتزال كرة القدم في الوقت الحالي، قبل أن يتخذ الألماني قراره النهائي.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أن نجمه الألماني توني كروس، قرر إنهاء مسيرته مع كرة القدم، بعد بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، والتي ستقام في ألمانيا خلال الصيف الحالي.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الاسبانية، فقد أبلغ توني كروس المدرب كارلو أنشيلوتي بقراره بمغادرة ريال مدريد والاعتزال أمس، وحاول المدرب إقناعه بالبقاء، لكن الدولى الألمانى تمسك بقراره وهو ما تسبب فى إحباط المدرب الإيطالى وإفساد خططه للموسم الجديد.

وبحسب الصحيفة، فإن أنشيلوتي طالب توني كروس بإعادة النظر في قراره والبقاء في النادي لموسم إضافي على الأقل، لكن كلماته لم تغير قرار كروس.

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