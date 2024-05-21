بعد غضب سكارليت جوهانسون.. أوبن إيه آي تعلق تفعيل أحد الأصوات الخمسة في تشات جي بي تي

قررت شركة OpenAI تعليق تفعيل أحد الأصوات الخمسة المميزة لمنصتها الذكية للدردشة ChatGPT، بعد اتهام النجمة الأميركية سكارليت جوهانسون الشركة بنسخ صوتها عمداً ودون علمها.

الصوت المعني هو “سكاي Sky”، والذي يتشابه بشكل كبير مع صوت جوهانسون التي لعبت دور مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي في فيلم “Her”.

في بيان نشرته OpenAI على موقعها، أوضحت أن اختيار الأصوات الخمسة جاء بعد اختبارات مكثفة من قبل لجنة من خبراء الصوتيات ومتخصصين في اختيار أصوات الممثلين.

وأضافت الشركة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “سمعنا التساؤلات بشأن الطريقة التي اخترنا بها أصوات ChatGPT”، مشيرة إلى أنها تعمل على تعليق استخدام صوت سكاي لحين الرد على هذه التساؤلات.

ورغم تأكيد الشركة تطوير الصوت بناءً على أصوات ممثلات مختلفات، تتهم جوهانسون OpenAI ومديرها العام سام ألتمان بتعمد نسخ صوتها دون علمها.

في بيان أصدرته يوم الاثنين، قالت جوهانسون: “في سبتمبر الماضي، تلقيت عرضاً من سام ألتمان لاختيار صوتي لنظام ChatGPT”، موضحة أنها رفضت العرض.

وتابعت: “عندما سمعت العرض التوضيحي، شعرت بالصدمة والغضب؛ لأن الصوت يشبه صوتي بشكل مخيف لدرجة أن أصدقائي المقربين ووسائل الإعلام لم يتمكنوا من تسجيل أي فرق”، وأكدت أن ألتمان لمح إلى أن التشابه كان مقصوداً.

أوضحت الممثلة أنها استعانت بمستشار قانوني كتب رسالتين إلى ألتمان وOpenAI، ونتيجة لذلك، وافقت الشركة على مضض على إزالة صوت سكاي.

وقالت: “في وقت نكافح فيه جميعاً التزييف العميق ونعمل على حماية صورتنا وعملنا وهويتنا، أعتقد أن هذه الأسئلة تستحق الوضوح المطلق”، مشيرة إلى أنها تنتظر “بفارغ الصبر” اعتماد “التشريعات المناسبة للمساعدة في ضمان حماية الحقوق الفردية”.

هذه القضية تفتح باب النقاش حول حماية حقوق الفنانين من استغلال أصواتهم وصورهم دون إذن، خاصة مع تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات الفنية والإعلامية.

ومع تزايد التزييف العميق، يصبح من الضروري وضع تشريعات تحمي الحقوق الفردية وتضمن عدم استغلالها بطرق غير مشروعة.