تشيلسي يعلن رحيل مدربه

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رحيل مدربه ماوريسيو بوتشيتينو عن تدريب الفريق اللندني بعد الأداء السيء الذي كان يقدمه رفقة الفريق هذا الموسم.

وقال النادي الإنجليزي عبر بيان رسمي: “يؤكد نادي تشيلسي أن النادي وماوريسيو بوتشيتينو قد اتفقا بشكل متبادل على الانفصال”.

ومن جانبه قال المديران الرياضيان لورانس ستيوارت وبول وينستانلي: “بالنيابة عن الجميع في تشيلسي، نود أن نعرب عن امتناننا لماوريسيو على خدمته هذا الموسم”.

وأكملا: “سيكون موضع ترحيب مرة أخرى في ستامفورد بريدج في أي وقت ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته التدريبية المستقبلية”.