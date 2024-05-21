أفضل نموذج ذكاء اصطناعي عربي.. ما هو “علّام”؟

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

21 مايو 2024

أفضل نموذج ذكاء اصطناعي عربي.. ما هو “علّام”؟

منوعات
أفضل نموذج ذكاء اصطناعي عربي.. ما هو “علّام”؟

في حدث فريد تقنيًا، تم اعتماد نموذج “علّام”، الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، بوصفه أحد أفضل النماذج التوليدية باللغة العربية في العالم، حيث أعلن عن إدراجه ضمن منصة “واتسون إكس” التابعة لشركة IBM خلال مؤتمر IBM Think 2024 الذي أقيم اليوم الثلاثاء في ولاية بوسطن الأمريكية.

ما هي النماذج التوليدية؟

تُعتبر نماذج اللغة الكبيرة (LLM) نماذج تعليم عميق متقدمة تم تدريبها على كميات هائلة من البيانات، وهي بقدرة على التدريب بدون إشراف، بفضل المحولات التي تتعلم ذاتيًا، مما يمكنها من اكتساب فهم القواعد النحوية واللغات والمعارف، حيث تسمح بنية المحولات باستخدام نماذج ضخمة تحوي مئات المليارات من المعلمات. ويمكن لهذه النماذج استيعاب كميات كبيرة من البيانات من الإنترنت ومصادر أخرى مثل Common Crawl، الذي يضم أكثر من 50 مليار صفحة ويب، وويكيبيديا التي تحتوي على حوالي 57 مليون صفحة.

 

ما هو تطبيق “علّام”؟

تطبيق “علّام” أحد نماذج اللغة الكبيرة هذه التي تعتمد في عملها على المحادثة مع المستخدمين والرد على استفساراتهم ولكن بلغة عربية دقيقة، على عكس باقي النماذج اللغوية، مع صياغة الملخصات والاقتراحات في موضوعات مختلفة.

ويتميز التطبيق بـ:

  1. تعدد الوسائط: يتيح لمستخدميه كتابة النصوص أو تسجيل الاستفسارات بشكل صوتي، حيث يقوم التطبيق بمعالجة المدخلات وإعطاء الردود بشكل نصي أو صوتي، وفقًا لاختيار المستخدم.
  1. مصادر معرفية موثوقة: يعتمد التطبيق على مئات الملايين من المقالات العربية والإنجليزية، والمعلومات الشاملة والتفصيلية عن المنطقة العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، مما يضمن توفير معلومات موثوقة ومحدثة للمستفيدين.
  2. تنوع التخصصات: يقدم “علاّم” معلومات حول عدة تخصصات، بما في ذلك التاريخ السعودي، والرياضة، والصحة، والتعليم، لتلبية احتياجات المستخدمين في مختلف المجالات.
  3. تقنيات متقدمة: يوفر التطبيق مجموعة متنوعة من تقنيات الذكاء الصناعي، مثل المحادثة النصية والصوتية، وتحسين وتلوين الصور القديمة، وتلخيص الوثائق، لتحقيق تجربة مستخدم شاملة ومفيدة.

معايير اختيار “علّام” كأفضل نموذج عربي

اختير نموذج “علّام” لمطابقته للمعايير العالمية في الذكاء الاصطناعي التوليدي. وأكدت “سدايا” أن إدراجه بمنصة “واتسون إكس” يبرز قدراته التقنية ويعزز مكانته بين أفضل النماذج اللغوية العربية عالميًا. وقد خضع النموذج لاختبارات صارمة ومعايير دقيقة في تجهيزه التقني والتدريبي، مما أهله للمنافسة مع النماذج التوليدية الأخرى.

التعاون بين “سدايا” وIBM

يأتي نموذج “علّام” ضمن مشروعات تقنية بين “سدايا” وشركة IBM لتعزيز برامج التدريب والبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه الشراكة إلى تقديم مبادرات محلية وعربية وإقليمية في تطوير النماذج اللغوية الكبيرة والرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة. أشاد نائب الرئيس الإقليمي لشركة IBM السعودية، أيمن الراشد، بالتعاون مع “سدايا”، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز اللغة العربية في الذكاء الاصطناعي التوليدي ويضمن استفادة القطاعين العام والخاص من نشر نماذج اللغة العربية.

Restaurant

إخترنا لك

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

مقهى
مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم
جميع حقوق النشر محفوظة لمنصة الوئام - ٢٠٢٤
تابعنا: