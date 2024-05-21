أفضل نموذج ذكاء اصطناعي عربي.. ما هو “علّام”؟

في حدث فريد تقنيًا، تم اعتماد نموذج “علّام”، الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، بوصفه أحد أفضل النماذج التوليدية باللغة العربية في العالم، حيث أعلن عن إدراجه ضمن منصة “واتسون إكس” التابعة لشركة IBM خلال مؤتمر IBM Think 2024 الذي أقيم اليوم الثلاثاء في ولاية بوسطن الأمريكية.

ما هي النماذج التوليدية؟

تُعتبر نماذج اللغة الكبيرة (LLM) نماذج تعليم عميق متقدمة تم تدريبها على كميات هائلة من البيانات، وهي بقدرة على التدريب بدون إشراف، بفضل المحولات التي تتعلم ذاتيًا، مما يمكنها من اكتساب فهم القواعد النحوية واللغات والمعارف، حيث تسمح بنية المحولات باستخدام نماذج ضخمة تحوي مئات المليارات من المعلمات. ويمكن لهذه النماذج استيعاب كميات كبيرة من البيانات من الإنترنت ومصادر أخرى مثل Common Crawl، الذي يضم أكثر من 50 مليار صفحة ويب، وويكيبيديا التي تحتوي على حوالي 57 مليون صفحة.

ما هو تطبيق “علّام”؟

تطبيق “علّام” أحد نماذج اللغة الكبيرة هذه التي تعتمد في عملها على المحادثة مع المستخدمين والرد على استفساراتهم ولكن بلغة عربية دقيقة، على عكس باقي النماذج اللغوية، مع صياغة الملخصات والاقتراحات في موضوعات مختلفة.

ويتميز التطبيق بـ:

تعدد الوسائط: يتيح لمستخدميه كتابة النصوص أو تسجيل الاستفسارات بشكل صوتي، حيث يقوم التطبيق بمعالجة المدخلات وإعطاء الردود بشكل نصي أو صوتي، وفقًا لاختيار المستخدم.

مصادر معرفية موثوقة: يعتمد التطبيق على مئات الملايين من المقالات العربية والإنجليزية، والمعلومات الشاملة والتفصيلية عن المنطقة العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، مما يضمن توفير معلومات موثوقة ومحدثة للمستفيدين. تنوع التخصصات: يقدم “علاّم” معلومات حول عدة تخصصات، بما في ذلك التاريخ السعودي، والرياضة، والصحة، والتعليم، لتلبية احتياجات المستخدمين في مختلف المجالات. تقنيات متقدمة: يوفر التطبيق مجموعة متنوعة من تقنيات الذكاء الصناعي، مثل المحادثة النصية والصوتية، وتحسين وتلوين الصور القديمة، وتلخيص الوثائق، لتحقيق تجربة مستخدم شاملة ومفيدة.

معايير اختيار “علّام” كأفضل نموذج عربي

اختير نموذج “علّام” لمطابقته للمعايير العالمية في الذكاء الاصطناعي التوليدي. وأكدت “سدايا” أن إدراجه بمنصة “واتسون إكس” يبرز قدراته التقنية ويعزز مكانته بين أفضل النماذج اللغوية العربية عالميًا. وقد خضع النموذج لاختبارات صارمة ومعايير دقيقة في تجهيزه التقني والتدريبي، مما أهله للمنافسة مع النماذج التوليدية الأخرى.

التعاون بين “سدايا” وIBM

يأتي نموذج “علّام” ضمن مشروعات تقنية بين “سدايا” وشركة IBM لتعزيز برامج التدريب والبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه الشراكة إلى تقديم مبادرات محلية وعربية وإقليمية في تطوير النماذج اللغوية الكبيرة والرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة. أشاد نائب الرئيس الإقليمي لشركة IBM السعودية، أيمن الراشد، بالتعاون مع “سدايا”، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز اللغة العربية في الذكاء الاصطناعي التوليدي ويضمن استفادة القطاعين العام والخاص من نشر نماذج اللغة العربية.