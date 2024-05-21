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فريق التحرير

22 مايو 2024

سالم باعجاجه لـ”الوئام”: 3 عوامل تدعم مُضي اقتصاد السعودية نحو استدامة النّمو

اقتصاد
سالم باعجاجه لـ”الوئام”: 3 عوامل تدعم مُضي اقتصاد السعودية نحو استدامة النّمو

الوئام – خاص

أكد محمد الجدعان، وزير المالية، إنّ “اقتصاد السعودية يمضي نحو استدامة النّمو، في حين يشهد الاقتصاد العالمي تحديات جديّة، ممّا يستدعي استعداد الجميع لمواجهة مثل هذه التحديات”.

وعن العوامل التي تضمن للاقتصاد السعودي استدامة النمو، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور سالم سعيد باعجاجه، أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف وكيل كلية العلوم الإدارية للتطوير والجودة سابقا، إنّ “هناك 3 عوامل تدعم الاقتصاد السعودي، وهي نمو الاقتصاديات التقليدية، وقوّة أداء القطاع الخاص، فضلا عن السياسات الفاعلة والإصلاحات الهيكلية التي تُرافق رؤية السعودية 2030”.

ويُضيف سالم باعجاجه، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنّ “الاستقرار والمسؤولية يقودان نحو تحوُّل الطاقة، لا سيما تحقيق مستقبل عادل ومُستدام للجميع، وفي الوقت الذي يُعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو، نتيجة العديد مِن العوامل الجيوسياسية وحرب أوكرانيا والحرب الإسرائيلية في غزة وتوابِع آثار جائحة كورونا، فإننا على ثقة كبيرة في متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد السعودي”.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن “أداء الحكومة ومسار رؤية 2030 يسعيان لاستدامة عوامل جذب الاستثمارات ودعم مُحفّزات بيئة العمل ورفع سُبل الإنتاج وتعميم التجارب القويّة اقتصاديا في مختلف القطاعات، والعمل على تعزيز عوائد القطاع السياحي، لما تمتلكه السعودية مِن مُقوِّمات سياحية ومُقوِّمات طبيعية مُميّزة، فضلا عن رأس مال قوي يسمح بتعزيز بيئة العمل ووجود الاستثمار في كل القطاعات”.

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