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فريق التحرير

22 مايو 2024

ضحاياه أكثر من 20 امرأة.. اعتداء مميت على قاتل متسلسل داخل محبسه في كندا

منوعات
ضحاياه أكثر من 20 امرأة.. اعتداء مميت على قاتل متسلسل داخل محبسه في كندا

نقلت السلطات الكندية قاتلًا متسلسلًا مدانًا بقتل أكثر من 20 امرأة، يُدعى “روبرت بيكتون”، إلى المستشفى في حالة خطرة، بعد اعتداء تعرض له الثلاثاء في سجن كيبيك.

في 2007، أدين الرجل البالغ من العمر 74 عامًا بـ 6 تهم بالقتل من الدرجة الثانية، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2007، مع فترة عدم الأهلية القصوى للإفراج المشروط، وهي 25 عامًا، بعد اتهامه بقتل 26 امرأة.

بقايا 33 امرأة في مزرعة خنازير

تم العثور على بقايا أو الحمض النووي لـ 33 امرأة، تم التقاط العديد منهن من وسط مدينة فانكوفر إيست سايد، في مزرعة خنازير بيكتون في بورت كوكيتلام، بكولومبيا البريطانية.

وقال ممثلو الادعاء -في وقت سابق- إن بيكتون أخبر ضابطًا سريًا زُرع في زنزانته في السجن أنه قتل 49 امرأة وكان ينوي جعلها “50 امرأة”.

وتعرضت شرطة فانكوفر -مدينة كندية تقع جنوبي غرب ولاية كولومبيا البريطانية- لانتقادات لعدم أخذ القضايا على محمل الجد، لأن العديد من المفقودات كنا من العاملين كفتيات ليل أو متعاطيات مخدرات.

اعتداء مميت داخل السجن

وأعلنت دائرة الإصلاحيات الكندية لأول مرة يوم الإثنين أنه تم إرسال سجين إلى المستشفى بعد اعتداء خطير في مؤسسة بورت كارتييه شديدة الحراسة، على بعد حوالي 300 ميل شمال شرق مدينة كيبيك.

ويوم الثلاثاء، أكدت دائرة الإصلاحيات أن بيكتون هو السجين الذي أصيب في هجوم كبير يوم الأحد وأن أيًا من موظفيها لم يشارك في الهجوم.

وقالت شرطة مقاطعة كيبيك إن إصابات القاتل المحكوم عليه تعتبر مهددة للحياة. وقال المتحدث باسم الشرطة هوج بوليو إن مشتبهًا به يبلغ من العمر 51 عامًا محتجز بسبب الاعتداء.

هل أبدو كقاتل؟

ضحايا بيكتون المؤكدون هم ستة. وفي وقت الحكم عليه، قال قاضي المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية جيمس ويليامز إنها “حالة نادرة تبرر بشكل صحيح الحد الأقصى لفترة عدم الأهلية للإفراج المشروط المتاحة للمحكمة”.

وفي الشهر الماضي، أرسل 12 عمدة من منطقة فانكوفر رسالة إلى وزير العدل الفيدرالي يطالبون فيها بعدم منح بيكتون الإفراج المشروط، حسبما ذكرت صحيفة “فانكوفر صن”، والتي ذكرت أن بيكتون مؤهل للإفراج المشروط اليومي وسيكون مؤهلًا للإفراج المشروط الكامل في عام 2027.

وبدأت الشرطة تفتيش مزرعة بيكتون في ضاحية بورت كوكيتلام في فانكوفر قبل أكثر من 22 عامًا في تحقيقات استمرت سنوات حول اختفاء عشرات النساء.

وخلال محاكمته، تم عرض مقابلات مصورة بالفيديو نفى فيها بيكتون معرفته بالضحايا وسأل ضابط شرطة: “هل أبدو كقاتل؟”. وفي عام 2016 ، تمت إزالة كتاب كتبه بيكتون من موقع أمازون على الويب بعد يوم من طرحه للبيع على الإنترنت بعد احتجاجات من قبل السلطات الكندية.

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