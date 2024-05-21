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فريق التحرير

22 مايو 2024

لخفض الأسعار قبل الانتخابات.. بايدن يضخ مليون برميل من احتياطي البنزين محليًا

دوليات

أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، الثلاثاء، عن خطة لضخ مليون برميل من البنزين من احتياطي الشمال الشرقي الأميركي، في خطوة تهدف إلى خفض الأسعار المرتفعة في محطات الوقود قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر.

تفاصيل الخطة

ذكرت وزارة الطاقة الأميركية أن البنزين سيتم سحبه من مواقع التخزين في ولايتي نيوجيرسي وماين، على أن يتم توزيعه لتجار التجزئة المحليين بأسعار تنافسية قبل عطلة الرابع من يوليو. وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا الإجراء يهدف إلى “خفض التكاليف للعائلات والمستهلكين الأميركيين”.

تصريحات المسؤولين

قالت وزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم إن الإدارة تعمل بشكل استراتيجي على إطلاق هذا الاحتياطي خلال الفترة بين يوم الذكرى (28 مايو) ويوم الاستقلال (4 يوليو)، لضمان تدفق إمدادات كافية من البنزين إلى المواطنين. وأضافت غرانهولم: “إدارة بايدن – هاريس تركز بشدة على خفض الأسعار في محطات الوقود للعائلات الأميركية”.

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذها الرئيس بايدن لخفض تكاليف الغاز والطاقة، بما في ذلك إصدارات سابقة من احتياطي البترول الاستراتيجي.

تأثير الخطة على الأسعار

حاليًا، يبلغ متوسط أسعار البنزين حوالي 3.60 دولار للغالون، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالعام الماضي. ويشير المحللون إلى أن استغلال احتياطيات البنزين هو أحد الإجراءات القليلة المتاحة للرئيس بايدن لمحاولة السيطرة على التضخم المرتفع، والذي يمثل تحديًا كبيرًا لحملته الانتخابية.

السياق السياسي والاقتصادي

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس سياسيًا واقتصاديًا، حيث يسعى الرئيس بايدن إلى تخفيف الضغوط المالية على الأسر الأميركية قبل الانتخابات الرئاسية. إن ارتفاع أسعار الوقود يعتبر قضية رئيسية تؤثر على ميزانيات العائلات وتضيف عبئًا إضافيًا في ظل التضخم المرتفع.

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