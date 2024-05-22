تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 82.45 دولار للبرميل

شهدت أسعار النفط، تراجعًا في المعاملات اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي وسط توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، أو 0.5%، إلى 82.45 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمربكي 50 سنتا، أو 0.6%، إلى 78.16 دولار.

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وتراجعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، مع توقع المستثمرين أن يؤدي التضخم واستمرار رفع الفائدة بالولايات المتحدة إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي.

وبحلول الساعة 07:28 بتوقيت غرينتش أمس الثلاثاء، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً بما يعادل 0.55% إلى 83.25 دولار للبرميل.