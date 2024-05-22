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22 مايو 2024

أكثر من 8 آلاف فرصة وظيفية لخريجي برنامج “التدريب التقني” في أبريل

محليات
أكثر من 8 آلاف فرصة وظيفية لخريجي برنامج “التدريب التقني” في أبريل

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الأربعاء، عن توفير 8012 فرصة وظيفية بالتنسيق مع القطاع الخاص لخريجي وخريجات برامج التدريب التقني، خلال شهر أبريل الماضي.

وأشارت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إلى أنها وقعت 6 مذكرات تفاهم مع عدة شركات خلال أبريل الماضي بهدف توظيف الخريجين، موضحة أنه تمّ تنفيذ 59 برنامج لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافةً إلى عقد 129 لقاء مع مسؤولي الموارد البشرية في عدة جهات بهدف بحث سبل التعاون والشراكة لاستقطاب خريجي برامج التدريب التقني.

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وأكدت المؤسسة أنها تعمل على تنفيذ عدة برامج ومبادرات لتسهيل التحاق الخريجين بسوق العمل في المجالات التقنية والمهنية، وأطلقت عدة مبادرات للإسهام في تحقيق ذلك من أبرزها مبادرة ” فرصة عمل لكل خريج “، وكذلك تمّ إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعقد معارض وملتقيات للتوظيف بالكليات والمعاهد بهدف ربط الخريجين والخريجات بشكل مباشر مع جهات التوظيف وتعريفهم بفرص العمل المتاحة، وبلغ عددها في شهر أبريل الماضي 42 ملتقى ومعرض توظيف بمختلف مناطق السعودية.

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