النرويج تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو

أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستعترف بفلسطين كدولة في 28 مايو الجاري.

وقال ستور، إنه يتعين علي أوسلو الإبقاء على البديل الوحيد الذي يوفر حلاً سياسيًا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء وهو دولتان تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.

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وأكد ان بلاده تعتقد أن حل الدولتين يصب في صالح إسرائيل، مشيرًا إلى أن الاعتراف بفلسطين كدولة وسيلة لمساندة القوى المعتدلة التي فقدت تأثيرها في هذا الصراع الوحشي الطويل.