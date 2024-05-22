الذهب يتراجع 0.3% إلى 2413.50 دولار للأوقية

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم الأربعاء، لكنها ظلت تحوم فوق مستوى 2400 دولار، وسط ترقب لصدور محضر أحدث اجتماع الفيدرالي الأمريكي (الينك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية بحثًا عن مؤشرات جديدة حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0543 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار الذهب 0.3% إلى 2413.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولار يوم الاثنين، وانفخضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2416.80 دولار للأوقية.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 31.70 دولار للأوقية بعدما بلغت أعلى مستوى في أكثر من 11 عامًا يوم الاثنين الماضي، فيما صعد البلاتين 0.3% إلى 1049.55 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.8% إلى 1017.73 دولار للأوقية.