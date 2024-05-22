ردًا على قرار واشنطن.. الصين تعتزم فرض 25% رسوم على واردات السيارات الأوروبية والأمريكية

تعتزم الصين فرض رسوم على واردات السيارات ذات المحركات الكبيرة، تصل إلى 25%، في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، قولها إن “مصادر مطلعة أبلغتها بالخطوة المحتملة، فرض رسوم على واردات السيارات تصل إلى 25%”.

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وأوضحت الغرفة التجارية الصينية، أن أن الرسوم ستؤثر على مصنعي السيارات الأوروبيين والأمريكيين، مرجحة أن يكون للقرار لها تأثير كبير على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وفي 14 مايو الجاري، أعلن البيت الأبيض عن فرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية والخلايا الشمسية وأشباه الموصلات ورافعات الموانئ ومنتجات طبية معينة بنسب تراوحت بين 25% إلى 100%، في إطار إجراءات صارمة لمواجهة الواردات الصينية.