القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي اليمني بذكرى يوم الوحدة لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمينة بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس وحكومة وشعب الجمهورية اليمينة الشقيق الأمن والاستقرار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمينة بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس وحكومة وشعب الجمهورية اليمينة الشقيق الأمن والاستقرار.