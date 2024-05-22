ضبط مخالف لنظام البيئة لحرقه مخلفات صناعية في جدة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أحد المقيمين المخالفين للنظام البيئي يحمل الجنسية النيجيرية بعد قيامه بإحراق مخلفات صناعية وتلويث التربة والبيئة في مدينة جدة.

وقد قامت قوات الأمن البيئي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحق المقيم المخالف وإحالته للجهات المختصة.

وقد أوضحت قوات الأمن البيئي أن هذه الممارسات التي تؤدي إلى إيذاء التربة والتأثير السلبي عليها وعلى خصائصها الطبيعية تستلزم دفع غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال.

كما دعت قوات الأمن البيئي المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية اعتداءات على البيئة والحياة البرية من خلال التواصل مع رقم الطوارئ 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرق الأوسط 999 و 996 في باقي المناطق بالمملكة.