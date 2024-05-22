“الدفاع الروسية” تقترح خطة لتغيير حدودها على بحر البلطيق

اقترحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، خطة لتغيير حدود روسيا على بحر البلطيق، وتوسيع مياهها الإقليمية المتاخمة لفنلندا وليتوانيا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، وثيقة على الموقع الإلكتروني للحكومة للمناقشة العامة، تشمل قائمة بالإحداثيات المعدلة للنقاط التي تحسب عندها المياه الإقليمية الروسية.

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وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أنه في حال الموافقة على النقاط الحدودية الجديدة، فإنها ستغير حدود الدولة حول جيب كالينينغراد الروسي المتاخم لدولتي ليتوانيا وبولندا العضوتين في حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وبحسب بلومبرغ، ستستمر المشاورات العامة لمدة 15 يومًا حتى 4 يونيو المقبل، وفي حال إقرارها فإن موعد تغيير الحدود سيكون في يناير 2025.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى أن الخطة الروسية الجديدة جاءت بعد انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.