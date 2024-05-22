بينها رايثون ولوكهيد مارتن.. الصين تفرض عقوبات على 12 شركة أمريكية للصناعات العسكرية

فرضت الحكومة الصينية عقوبات على 12 شركة أمريكية تعمل في مجال الصناعات العسكرية ومن بينها شركتي رايثون ولوكهيد مارتن وذلك كرد فعل للعقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من الشركات الصينية المرتبطة بالصين.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها قررت اتخاذ إجراءات ضد هذه الشركات الأمريكية بالإضافة إلى 10 مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى نتيجة لقيامهم بفرض عقوبات أحادية الجانب واستخدام التنمر والاكراه الاقتصادي والذي يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الشركات الصينية والمواطنين الصينيين.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من المنتجات والسلع الصينية تبلغ قيمتها نحو 18 مليار دولار وتشمل العديد من الصناعات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والرقائق الإلكترونية والألواح الشمسية والفولاذ وبعض المعادن النادرة وغيرها من السلع الأخرى.