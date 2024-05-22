العثور على آثار أقدام بشرية عمرها نحو 100 ألف سنة في المغرب

كشف فريق بحثي مكون من باحثين من عدة جامعات منها جامعة بريستيا الفرنسية وجامعات مغربية والمانية وإسبانية عن العثور على ما يُعتقد بأنها أقدم آثار لأقدام الإنسان العاقل في منطقة شمال أفريقيا.

ويعود تاريخ تلك الآثار إلى نحو 100 ألف سنة مضت وعثر عليها في سواحل مدينة العرائش المغربية بالقرب من المحيط الأطلسي.

وأثبتت الدراسات والتحليلات العلمية التي أجريت على هذه البصمات التي تركتها خمسة أشخاص بينهم أطفال ومراهقين وبالغين أنهم كانوا يسيرون باتجاه البحر بحثا عن الغذاء والموارد الغذائية منذ آلاف السنين.

واستغرقت عملية البحث والدراسة قرابة عامين كاملين وتوصلت الدراسة المنشورة في مجلة نيتشر العلمية العالمية إلى أن هذه النتائج تعد جزءًا هامًا من دراسة علمية أشمل وأوسع تمتد لسنتين وترصد الديناميكية الساحلية لهذا الموقع الجيولوجي الهام.