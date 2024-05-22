الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالسعودية بـ 45 درجة والسودة الأقل بـ 22

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة في السعودية اليوم الأربعاء وسجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بالمملكة بـ 45 درجة، فيما سجلت السودة أقل درجة جرارة بـ 22 درجة.

وسجلت روضة التنهات وصحراء الدهناء والصمان والخرج 43 درجة، فيما سجلت مكة والرياض ووادي الدواسر والدمام وحفر الباطن 42 درجة، والمدينة المنورة وبريدة وشرورة وعرفات ومنى وزدلفة سجلت 41 درجة.

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.