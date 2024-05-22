السعودية ترحب باعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج رسميًا بدولة فلسطين

رحبت وزارة الخارجية في المملكة بقرار كل من مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية إيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين، وثمنت هذه الخطوة الهامة التي تؤكد على الدعم الدولي المتزايد والحقيقي لحق الشعب الفلسطيني المشروع في تقرير مصيره.

ودعت المملكة بقية دول المجتمع الدولي إلى المسارعة لاتخاذ قرار مشابه يسهم في تحقيق السلام العادل والدائم والشامل ويعترف بحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة.

كما أكدت المملكة على ضرورة قيام المجتمع الدولي وخاصة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بأخذ دورها الحقيقي والمبادرة للاعتراف بدولة فلسطين على الحدود المقررة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ذلك المفتاح الرئيسي لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.