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فريق التحرير

22 مايو 2024

النقل عبر الخطوط الحديدية بالسعودية يسجل أرقامًا قياسية في الربع الأول من 2024

اقتصاد
النقل عبر الخطوط الحديدية بالسعودية يسجل أرقامًا قياسية في الربع الأول من 2024

سجلت خدمات نقل الركاب عبر الخطوط الحديدية في السعودية، أكثر من مليوني راكب في القطارات داخل المدن بزيادة 1.7% من نفس الفترة للعام الماضي، كما سجلت نقل أكثر من 6 ملايين راكب بين المدن بنسبة نمو 25.41%، مقارنة بالفترة المماثلة من 2023.

وحققت خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية في السعودية، أرقامًا قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024.

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وبلغ حجم البضائع المنقولة عبر القطارات أكثر من 6 ملايين طن من البضائع والمعدات، مسجلة نمو بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة المماثلة من 2023.

وتشكل خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية إحدى أهم وسائل النقل الداعمة للقطاعات الأخرى كالقطاع الصناعي والسياحي، إضافة إلى دورها المهم في المحافظة على البيئة، وتعزيز مستويات السلامة والأمان للمستفيدين، والإسهام في تقليل نسب الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة.

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