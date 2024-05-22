البنتاغون: تحديات لوجستية تعيق إيصال المساعدات إلى غزة رغم تفريغها من الرصيف البحري

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أنه لم يتم تسليم أي من المساعدات التي تم تفريغها من الرصيف البحري الذي شيدته الولايات المتحدة قبالة سواحل غزة إلى الشعب الفلسطيني بشكل عام.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سينتكوم” قد أعلنت قبل أيام عن تسليم أكثر من 569 طنًا متريًا من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الرصيف المؤقت، ولكن يبدو أن هذه الكميات المحدودة لم تتمكن من تلبية الاحتياجات الملحة لسكان القطاع المحاصر.

وقد أدى هذا النقص في الإمدادات إلى اعتراض عدد كبير من سكان غزة لشاحنات المساعدات التي وصلت من الرصيف خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى تعليق عمليات التوصيل لحين إيجاد حلول للتحديات اللوجستية التي تواجهها.

وفي تصريح للمتحدث باسم البنتاغون بات رايدر أكد على أن الولايات المتحدة تواصل عملها مع كل من إسرائيل والأمم المتحدة لإيجاد طرق آمنة وفعالة لإيصال المزيد من المساعدات التي تم تجهيزها بالفعل إلى غزة، والتي تقدر بـ569 طنًا متريًا من المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية الأساسية.

وردا على الأسئلة الموجهة إليه حول ما إذا كانت هذه المساعدات قد وصلت بالفعل إلى شعب غزة، قال رايدر بأنه وحتى تاريخ تصريحه لا يزال الجواب بالنفي.

وعلى الرغم من وجود كميات كبيرة من المساعدات المخزنة حالياً في منطقة التجمع على الشاطئ، فإن عملية التوزيع الفعالة لهذه المساعدات في جميع أنحاء غزة تتطلب إنشاء بدائل وطرق جديدة للوصول إلى المناطق المختلفة داخل القطاع المحاصر.