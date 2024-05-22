البنتاغون: تحديات لوجستية تعيق إيصال المساعدات إلى غزة رغم تفريغها من الرصيف البحري

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

22 مايو 2024

البنتاغون: تحديات لوجستية تعيق إيصال المساعدات إلى غزة رغم تفريغها من الرصيف البحري

دوليات
البنتاغون: تحديات لوجستية تعيق إيصال المساعدات إلى غزة رغم تفريغها من الرصيف البحري

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أنه لم يتم تسليم أي من المساعدات التي تم تفريغها من الرصيف البحري الذي شيدته الولايات المتحدة قبالة سواحل غزة إلى الشعب الفلسطيني بشكل عام.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سينتكوم” قد أعلنت قبل أيام عن تسليم أكثر من 569 طنًا متريًا من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الرصيف المؤقت، ولكن يبدو أن هذه الكميات المحدودة لم تتمكن من تلبية الاحتياجات الملحة لسكان القطاع المحاصر.

وقد أدى هذا النقص في الإمدادات إلى اعتراض عدد كبير من سكان غزة لشاحنات المساعدات التي وصلت من الرصيف خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى تعليق عمليات التوصيل لحين إيجاد حلول للتحديات اللوجستية التي تواجهها.

وفي تصريح للمتحدث باسم البنتاغون بات رايدر أكد على أن الولايات المتحدة تواصل عملها مع كل من إسرائيل والأمم المتحدة لإيجاد طرق آمنة وفعالة لإيصال المزيد من المساعدات التي تم تجهيزها بالفعل إلى غزة، والتي تقدر بـ569 طنًا متريًا من المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية الأساسية.

وردا على الأسئلة الموجهة إليه حول ما إذا كانت هذه المساعدات قد وصلت بالفعل إلى شعب غزة، قال رايدر بأنه وحتى تاريخ تصريحه لا يزال الجواب بالنفي.

وعلى الرغم من وجود كميات كبيرة من المساعدات المخزنة حالياً في منطقة التجمع على الشاطئ، فإن عملية التوزيع الفعالة لهذه المساعدات في جميع أنحاء غزة تتطلب إنشاء بدائل وطرق جديدة للوصول إلى المناطق المختلفة داخل القطاع المحاصر.

Restaurant

إخترنا لك

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

مقهى
مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم
جميع حقوق النشر محفوظة لمنصة الوئام - ٢٠٢٤
تابعنا: