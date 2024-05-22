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فريق التحرير

22 مايو 2024

دراسة: مكملات زيت السمك تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

منوعات
دراسة: مكملات زيت السمك تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الاستخدام المستمر لمكملات زيت السمك قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية لدى بعض الأشخاص.

وتتناقض هذه النتائج مع المعتقدات الشائعة حول فوائد زيت السمك لصحة القلب والدماغ، وذلك لغناه بأحماض “أوميغا 3” الدهنية.

شملت الدراسة أكثر من 415 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، وتم متابعتهم لمدة 12 عامًا تقريبًا، وفق صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وذكر 31.5٪ من المشاركين أنهم يتناولون مكملات زيت السمك بانتظام.

وأظهرت النتائج أن مكملات زيت السمك ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 13٪، وعدم انتظام ضربات القلب، والسكتة الدماغية بنسبة 5٪ لدى الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية، وكان الخطر أعلى لدى النساء والمدخنين (بنسبة 6٪).

أما بالنسبة لأولئك الذين كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية قبل المشاركة في الدراسة، فقد أظهرت النتائج تأثيرًا مختلفًا تمامًا، حيث ارتبطت مكملات زيت السمك بانخفاض خطر تطور الرجفان الأذيني إلى نوبة قلبية بنسبة 15٪، وانخفاض خطر الوفاة بعد التعرض لقصور القلب بنسبة 9٪.

وأقرّ الباحثون بأن المعلومات حول جرعة وتركيبة مكملات زيت السمك التي تناولها المشاركون لم تكن متاحة لدراستهم، كما أن معظم المشاركين كانوا من البيض، لذا قد لا تنطبق النتائج على الأشخاص من أعراق أخرى.

وأكد الباحثون على الحاجة إلى المزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج.

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