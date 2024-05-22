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فريق التحرير

22 مايو 2024

منفذ جديدة عرعر يستقبل طلائع الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين

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منفذ جديدة عرعر يستقبل طلائع الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين

رحب منفذ جديدة عرعر الحدودي بالفوج الأول من الحجاج القادمين من جمهورية العراق الشقيقة لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وعملت لجنة الحج بمنطقة الحدود الشمالية على توفير كافة الإمكانيات والخدمات الضرورية لراحة الحجاج وسلامتهم طوال فترة إقامتهم في الأراضي المقدسة.

وشملت هذه الاستعدادات تكثيف الجهود وتخصيص الموارد لتسهيل دخول الحجاج وتوفير خدمات الرعاية الصحية والوقائية والتوعية والإرشاد لهم، كما جندت اللجنة جميع مواردها وطاقاتها البشرية لتقديم أعلى مستويات الخدمة وجودة الأداء على مدار الساعة وبكل احترافية واقتدار.

وعبرت مجموعة الحجاج العراقيين الذين وصلوا إلى المنفذ الحدودي عن بالغ امتنانهم وتقديرهم لحفاوة الاستقبال والضيافة وسرعة إنهاء إجراءات الدخول وجميع الخدمات المتاحة لهم في المنفذ الحدودي وحرص الجميع على راحتهم وسلامتهم.

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