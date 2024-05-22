“تاسي” يرتفع 0.28% بتداولات تجاوزت 5.3 مليار ريال

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” جلسة اليوم الأربعاء، مرتفعًا 34.55 نقطة بنسبة 0.28% وصل إلى مستوى 12157.03 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات اليوم أكثر من 5.3 مليار ريال، عن طريق تداول 214.9 مليون سهم عبر تنفيذ 430.2 ألف صفقة فيما بلغت القيمة السوقية 10.6 مليار ريال.

الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

وشهدت جلسة اليوم الأربعاء، ارتفاع 84 سهمًا فيما أغلقت 136 شركة على انخفاض من إجمالي عدد الشركات المدرجة البالغ 234 شركة.

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وكانت الشركات الأكثر ارتفاعًا هي نسيج والخليجية العامة ومكة والكابلات السعودية والخدمات الأرضية بنسب تراوحت بين 9.81 إلى 4.3%، فيما جاءت شركات أملاك وباتك والجوف وتكافل الراجحي ومسك، في الأكثر انخفاضًا بنسب تراوحت بين 5.03 إلى 3.93%.

مؤشر “نمو”

وتراجع مؤشر السوق الموازية “نمو” بنسبة 0.33% متراجعًا 88.34 نقطة، ليغلق عند مستوى 26845.00 نقطة.