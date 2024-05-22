محلل سياسي ل “الوئام”: اعتراف دول أوروبا بفلسطين خطوة لتطبيق حل الدولتين

الوئام- خاص

أعلنت كل من النرويج وأيرلندا الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة فيما أعلنت إسبانيا أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية الأربعاء المقبل، الأمر الذي يعكس الإجماع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 م

دعم دولي لفلسطين

ومن جانبه قال الدكتور هيثم نايف المحلل السياسي الفلسطيني، إن الكثير من الدول الأوروبية تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الآونة المقبلة، حيث إن تلك الخطوة ستعطي المزيد من الثقل لفلسطين كدولة وشعب.

وأضاف “نايف” في تصريحات خاصة ل “الوئام”، أن الشعب الفلسطيني ينظر إلى هذه الخطوة بأهمية بالغة كخطوة أولى في تطبيق حل الدولتين.

العضوية الكاملة

وتابع السياسي الفلسطيني: “القيادة الفلسطينية وجهت الشكر إلى حكومات الدول الثلاثة على هذه الخطوة وكذلك نطالب جميع هذه الدول بدعم موقفنا لاتخاذ قرار دولي بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي وذلك للاعتراف بشكل مبدأي بحصول الدولة الفلسطينية على العضوية بالكاملة بالأمم المتحدة”.