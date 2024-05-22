حرس الحدود في جازان يحبط محاولة تهريب أقراص خاضعة للتنظيم الدوائي

نجحت دوريات حرس الحدود البرية في قطاع العارضة بمنطقة جازان، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص الخاضعة للتنظيم الدوائي تقارب 36,600 ألف قرص.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية، تم تسليم المواد المضبوطة للجهات المختصة للتعامل معها حسب النظام.

ودعت الجهات الأمنية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية معلومات متوفرة لديهم حول النشاطات المشبوهة ذات الصلة بالتهريب أو الترويج للمخدرات، من خلال الاتصال على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، و 999 في باقي المناطق داخل المملكة

وأكدت الجهات الأمنية أن جميع البلاغات المقدمة ستعامل بمنتهى الجدية والسرية المطلقة.