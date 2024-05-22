“البيئة”: الانضمام لاتفاقية الأراضي الرطبة يعزز الاستدامة وصون الموارد الطبيعية

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن موافقة مجلس الوزراء على انضمام البلاد لاتفاقية الأراضي الرطبة سوف تعزز الجهود المبذولة للحفاظ على الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجمالية للأراضي الرطبة في المملكة.

وتتيح هذه الخطوة للمملكة المشاركة الفعّالة في صياغة القرارات والتوصيات التي تخدم مصالحها الوطنية، وتكامل تعاونها مع مختلف الاتفاقيات البيئية الأخرى ذات الصلة، ولا سيما تلك التي تتعلق بالحفاظ على الأنواع المائية والطيور المهاجرة وموائلها.

ويعد الانضمام إلى هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو الوفاء بالتزامات المملكة تجاه الحفاظ على الطيور المهاجرة وملاذاتها الطبيعية في الأراضي الرطبة.

وتعتبر الأراضي الرطبة في المملكة مأوى وممرًا آمنًا لمختلف أنواع الطيور، وتلعب دورًا حاسمًا في التخفيف من آثار تغير المناخ بامتصاص وتخزين الكربون.

كما تدعم هذه الخطوة سعي المملكة الحثيث للمحافظة على أنظمة بيئية مستدامة وثروات حياتية متنوعة ضمن رؤية المملكة 2030.

وتعزز اتفاقية رامسار لحماية أراضي الأراضي الرطبة والحفاظ عليها مفهوم الشراكة والتعاون الدوليين لتكثيف الجهود الرامية إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بطريقة مستدامة.

وتشجع الاتفاقية البلدان الأعضاء على تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات في إدارة الموارد المائية والطبيعية لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

وعلاوة على ذلك، تتيح هذه الاتفاقية للبلدان النامية فرصا للحصول على الدعم والخبرة اللازمين لإدارة واستخدام الموارد الطبيعية على النحو الأمثل.

وتتسم الأراضي الرطبة بأهمية بيئية عالية كونها تشكل موائل حيوية لمجموعة واسعة ومتنوعة من الكائنات الحية، وتوفر الغذاء والماء والدواء، وتساهم في تنظيم دورة المياه وتوفير حاجز ضد الفيضانات وموجات الجفاف، كما تعتبر الأراضي الرطبة مكاناً غنياً بالتراث الثقافي والتاريخي ومقاصد جذابة للسياحة والترفيه.