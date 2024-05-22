6 عوامل تضمن الدّعم الأسري القوي للطلاب قبل الامتحانات

الوئام- خاص

الدكتور تامر شوقي محمد – الاستشاري النفسي وأستاذ عِلم النفس بجامعة عين شمس

تقترب الامتحانات التي يشعر فيها الكثير مِن الطلاب بالتوتّر والقلق، ما يتطلّب دورا قويا يُوفّره الدعم الأسري لرعاية الأبناء خلال فترة الامتحان، وعلى كلّ أسرةٍ اللجوء لبعض الأساليب الضرورية، لضمان مُساعدة الطلاب على اجتياز تلك الفترة بنجاح وتحقيق النجاح والتفوّق.

وفيما يلي أهمّ الأساليب التي يجب أن تحرص عليها الأسرة، حفاظا على مستقبل أبنائهم خلال فترة الامتحانات:

أولا: أن يلتزم الوالدان بالهدوء أمام الطالب، وأن يُؤجِّلا أي خلافات أو نقاشات حادّة قد تُسبّب التشتّت وضياع التركيز على الأبناء.

ثانيا: أن يحرص الأبوان على نُصح الأبناء بمداومة الاستذكار والمراجعة لدروسهم، استعدادا للامتحانات بشكل جيّد.

ثالثا: وجود مكان مُخصَّص وجيّد التهوية وصالح للمذاكرة، ويكون بعيدا عن مصادر التشتّت والضوضاء كالتلفاز.

رابعا: توفير الغذاء المُناسب الذي يحتوي على مختلف العناصر الغذائية والفيتامينات التي تُساعد على التركيز وعدم الشعور بالضّغوط، لا سيما خلال الامتحانات.

خامسا: استبدال المشروبات الغازية والمحتوية على الكافيين العالي؛ كالقهوة والشاي، بعصائر مُعدّة بشكل جيِّد وطبيعي، وإبعاد الطلاب خلال الامتحانات قدر الإمكان عن الوجبات السّريعة.

سادسا: تقليل الأسرة مِن الزيارات الأسرية المتبادلة مع الآخرين، وأن تكون في أضيق الحدود؛ لمساعدة الأبناء على التركيز والمذاكرة خلال فترة الامتحان.