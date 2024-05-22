سرطان الفم.. أهم 8 أعراض وعوامل الخطر

الوئام- خاص

الدكتور محمد عادل بسيوني – أخصائي أوّل جراحة الأنف والأذن والحنجرة وأورام الرأس والعنق

يعدّ سرطان الفم واحدا مِن عدّة أنواعٍ مِن السرطانات التي تُجمع في فئة تُسمّى بسرطانات الرأس والرقبة، وهو أكثر مكان توجد به هذه الفئة.

سرطان الفم هو السرطان الذي يتكوّن في أي جزءٍ مِن الأجزاء المُكوِّنة للفم (جوف الفم)، وقد يظهر سرطان الفم على: “الشفتين، اللثة، اللسان، بطانة الخدين الداخلية، سقف الفم، أسفل اللسان”.

الأعراض

قد تَتضمّن علامات وأعراض سرطان الفم:

– قرحة لا تلتئم في الشفاه أو داخل الفم.

– بقعة بيضاء أو حمراء في الجزء الداخلي مِن فمك.

– نموّا أو تكتّلا في فمك.

– ألما في الفم.

– ألم الأذن.

– صعوبة أو ألما عند البلع.

– رائحة كريهة مستمرّة في الفم.

– الشعور بخدر في الأسنان السفلية.

عوامل الخطر

تتضمَّن العوامل التي يمكن أن تزيد مِن خطر الإصابة بسرطان الفم ما يلي:

– استخدام أي نوعٍ مِن التبغ، بما في ذلك السجائر والسيجار والغليون، ومضغ التبغ، وغير ذلك.

– الإفراط في تناوُل الكحوليات.

– تعرُّض شفتيك لأشعة الشمس بشكل زائد.

– انتقال فيروس عبر الاتصال الجنسي يُسمَّى بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

– ضعف الجهاز المناعي.

– التعرُّض للإشعاع المُستمر.

– سوء نظافة الفم.