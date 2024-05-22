جائزة أخيرة لمبابي مع باريس سان جيرمان قبل الرحيل

حصد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، جائزة هداف الدوري الفرنسي للموسم المنتهي 2023 – 2024، وذلك للمرة السادسة على التوالي.

وساهم مبابي في تسجيل 34 هدفا خلال 29 مباراة في الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي، سجل 27 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وكان مبابي، قد نجح فريقه باريس سان جيرمان، لحصد لقب الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي، للمرة الثالثة على التوالي والثانية عشر في تاريخه.

وكان كيليان مبابي، قد توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، للمرة الخامسة على التوالي، قبل رحيله عن باريس سان جيرمان الذي نال نصيب الأسد من جوائز الرابطة الوطنية للاعبين المحترفين.

ويستعد مبابي، لمغادرة باريس سان جيرمان، خلال الصيف الحالي، بعد نهاية عقده مع النادي الباريسي، بنهاية الموسم الحالي، بعد 7 سنوات قضاها مع الفريق.