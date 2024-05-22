تلقوا رعاية طبية وتوعوية كاملة.. منفذ جديدة عرعر يستقبل أول أفواج ضيوف الرحمن من العراق

استقبل منفذ جديدة عرعر الحدودي، اليوم الأربعاء، الفوج الأول من ضيوف بيت الله الحرام القادمين من العراق الشقيق.

تم إنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن بسهولة وكفاءة على مدار الساعة، كما تولت لجنة الحج بمنطقة الحدود الشمالية، تحت إشراف ومتابعة أمير المنطقة، عملية تسريع جميع إجراءات الحجاج، وتقديم خدمات شاملة لهم، تضمنت الرعاية الطبية والوقائية والتوعوية.

وكذلك، جندت جميع الجهات كوادرها البشرية وإمكاناتها المادية لراحة ضيوف الرحمن. بينما أعرب الحجاج العراقيون عن شكرهم وامتنانهم لحكومة السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على الرعاية والخدمات المقدمة لهم.

وأشادوا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتجهيزات السريعة في منفذ جديدة عرعر، وخاصة الخدمات الصحية.