برشلونة يجتمع مع بديل تشافي

كشفت تقارير صحفية، عن جلسة بين مسؤولي برشلونة، والمدرب الألماني هانز فليك المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، من أجل تولي القيادة الفنية للبارسا خلفًا لتشافي هيرنانديز.

واستقر خوان لابورتا رئيس برشلونة، على إقالة تشافي هيرنانديز من منصبه مع نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “سبورت”الكتالونية، فإن ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، عقد إجتماعًا مع هانز فليك في العاصمة البريطانية “لندن”، من أجل مناقشته حول إمكانية تولي تدريب الفريق الكتالوني خلفًا لتشافي بعد نهاية الموسم الجاري.

ويستعد برشلونة للخروج بموسم صفري، بعد خسارة كأس السوبر الإسباني أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في يناير الماضي، بالإضافة إلي لقب الدوري الإسباني الذي توج به الملكي أيضًا وأخيرًا بالخروج من منافسات دوري أبطال أوروبا بدور الـ 8 أمام باريس سان جيرمان.