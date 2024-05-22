ريال مدريد يحسم مصير مودريتش بقرار هام

كشفت بعض التقارير الصحفية عن حسم مصير ريال مدريد للاعبه مودريتش.

ذكرت صحيفة “ماركا”الإسبانية، إن رئيس ريال مدريد قرر تجديد عقد مودريتش لمدة موسم إضافي ليستمر داخل المرينجي حتي يونيو 2025 بعد أن كاد قريبًا بخطوة من الرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو.

أضافت الصحيفة، إن ريال مدريد قرر تجديد عقد مودريتش من أجل الإستفادة من خبراته الكبيرة في منطقة خط الوسط خاصة بعد قرار زميله توني كروس بالإعتزال بعد المشاركة مع ألمانيا في يورو 2024، وإقتراب ناتشو من مغادرة الريال والإنتقال إلي إنتر ميلان.

أكدت الصحيفة، على أن مودريتش لم يفكر في إعتزال كرة القدم مثلما قرر توني كروس، لكن يسعى للاستمرار في الملاعب لما بعد نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.